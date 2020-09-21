亞洲鋼價走揚以及中鋼10月及第四季內銷盤價開高，預計帶動本周四開盤的中鴻(2014)挑戰連續第四個月漲價。將挹注公司營運下半年持續改善。

大陸、東南亞鋼材需求轉強，鋼價上揚，中鴻預計24日開出的10月內外銷盤價，市場預期熱軋主力鋼品每公噸可能再漲500元，漲幅逾2%。

中鴻10月盤價可望挑戰連續第四個月漲價，第四季旺季營運仍看樂觀。

中鴻第三季受惠產品報價逐月上調，8月營收回升至30億元之上，在產品量價持續看漲帶動，中鴻第三季可望重返獲利軌道、全年力拚損平至小幅獲利。

(時報資訊)