南韓九月首20日的出口重新返回成長，為自三月以來首見，主要為晶片和汽車銷售的增加，亦提升了南韓經濟復甦信心。

南韓海關周一公布數據，九月1~20日出口年增3.6%，進口則年減6.8%。

與前一月相比，八月首20日出口跌7.5%，進口跌12.4%。

海外銷售的正成長部分原因為今年南韓假期改變，多了兩個工作日，也凸顯出全球需求依舊低迷。

扣除額外增加工作日的影響，平均每日的出口為下跌9.8%。

在個別項目上，南韓最拿手的半導體出口大漲25.3%，汽車出口亦大漲38.8%。

據分析師認為九月晶片出口的大增，主要為中國華為在美國技術禁令9月15日生效前大力拉貨所造成。所以十月晶片出口銷售是否能持續成長，為很大問題，華為庫存拉貨的效果可能不再見。雖然如此，出口的復甦已經開始上路，南韓Meritz證券李姓分析師表示。

半導體出口占南韓出口五分之一，三星電子和SK海力士為主力廠商。

以國家別觀察，九月首20日對中國出口增8.7%，同時對美國和歐洲的出口也分別增加16.1%和9.6%。

(時報資訊)