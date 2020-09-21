蘇男開邊駕駛農用車邊飲酒，遭大甲警方攔查送法辦。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

蘇姓農民日前駕駛農用車載著上百斤芋頭，從苗栗開了22公里路至台中大甲工廠交貨，他取款後因心情甚佳，購買啤酒邊開車邊飲用，熟門熟路行駛防汛道路，因遇警方路檢勤務，過於緊張而有駕駛異常行為遭攔檢，蘇男酒測值達0.42毫克，全案訊後依《公共危險罪》移送法辦。

25歲蘇姓農民受雇在苗栗縣鯉魚潭採芋頭，日前駕駛機械農地搬運車，載著數百斤芋頭，開了22公里至台中市大甲區芋頭工廠交貨，交貨取款完成後，因心情甚佳，購買啤酒邊開車邊飲用，犒賞自己一天的辛苦。

蘇男邊開車邊飲酒，熟門熟路駕車行駛防汛道路，孰料在晚間行經大甲區中山路1段1657號前，遇到大甲分局大甲派出所執行取締酒後駕車路檢勤務，他因過於緊張而有駕駛異常行為，當場由大甲所所長謝慶家攔查實施酒測，酒測值高達每公升0.42毫克，超過標準值。

蘇男因心情太嗨一時貪杯，除當日辛勤採收芋頭成果付之一炬外，也無法及時返家，令蘇男欲哭無淚，警方訊後將他依《公共危險罪》移送法辦。

大甲警分局指出，農用車輛屬「動力機械」，酒後駕駛農用車輛於道路上行駛，除依刑法第185條之3公共危險罪移送法辦外，依道路交通管理處罰條例第32條第3項規定「動力機械行駛道路，違反本章汽車行駛規定條文者，依各該條規定處罰。」比照同法第35條酒後駕車罰則予以舉發，其罰鍰至少4萬5千元，累犯或規避攔查檢測，最高可罰18萬元，如致人傷亡，其付出代價更是難以估算。

大甲警分局長李建興表示，警方對於「酒駕零容忍」決心絕不容質疑，呼籲民眾切勿以身試法，冒險酒駕，本分局將持續針對所轄易肇事及飲酒區域，加強警力部署、強化執法作為，保障市民用路安全。

(中時 )