蘋果（Apple）在9月16日舉辦的發表會中，並沒有發表iPhone 12系列，讓不少果粉略感失望。不過眾所期待的iPhone 12系列，在蘋果Apple Watch Series 6發表後，又有了更多的相關消息曝光。如果你關心新機亮眼的機身顏色有何選擇的話，快來瞧一瞧。

為iPhone增添新色來提升買氣，並且帶來全新話題，向來都是蘋果頗為擅長的策略。今年，蘋果在9月16日的發表會以藍色蘋果LOGO作為邀請函圖案，並且也推出了全新藍色鋁合金錶殼的Apple Watch Series 6，也在第4代iPad Air中加入全新的藍色（與綠色）款式，讓藍色成為會中的一大亮眼元素。不僅如此，這股藍色風潮，預計將持續延續到iPhone 12系列之中。

爆料達人之一的iHacktu Pro （@ihacktu）在Twitter轉發了Apple Watch Series 6以PRODUCT RED(紅色）跟藍色鋁合金錶殼款式為主打特色的圖片，並加上「iPhone same.」的評語。很顯然就是預測iPhone 12系列也將會有藍色與PRODUCT RED款式之意。

iPhone 12 color:

- Black

- White

- Product Red

- Green

- Sky Blue

- Rose Gold



iPhone 12 Pro color:

- Space Gray

- Silver

- Gold

- Navy Blue (Deep Blue) pic.twitter.com/FAtFuURPsw — Apple Lab (@aaple_lab) September 19, 2020

此外，Apple Lab （@aaple_lab）則是預測蘋果iPhone 12系列會有「黑、白、PRODUCT RED、綠色、天空藍、玫瑰金」等6色；iPhone 12 Pro系列則有「太空灰、銀色、金色、海軍藍（深藍色）」等4色。相較之下，iPhone 12系列中，iPhone 12 Pro系列的機身顏色較為沈穩，入門的iPhone 12系列則是提供更多元的顏色選擇，策略上跟2019年的iPhone 11系列相同。

回溯蘋果曾經在終端產匹中運用過「藍色」的歷史，1998年當年的蘋果CEO Steve Jobs曾經發表、採用半透明彩色機殼的IMac就是其中一例。此後，也陸續在iPad nano、iPod shuffle、iPod touch中採用。第一次運用到iPhone產品線則是出現在iPhone 5c之中，但是當時是採用聚碳酸酯外殼；到了iPhone XR的藍色則是採用玻璃外殼，質感更為提升。而2020年初很早爆料達人 Max Weinbach 就與 YouTube EverythingApplePro 頻道合作，指出iPhone 12系列將會有全新的海軍藍款式。

蘋果在2019年的iPhone 11系列中，主推的是iPhone 11 Pro系列獨有的夜幕綠（Midnight Green）款式（iPhone 11也有綠色，趨近蘋果綠）。而今年很可能藍色會在iPhone 12系列、iPhone 12 Pro系列中都再度出現，且與iPhone 11系列一樣在不同等級的款式中呈現不太一樣的質感與設計語言，頗令人期待。

(科技)