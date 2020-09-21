新北市推動環狀線土地開發案，繼上次秀朗橋聯開案簽約後，新北市捷運局21日與將捷建設簽約景平站土地開發案，啟動景平站共構開發計畫，將接續目前通車的景平站出入口，自地上6層向上興建至12層，總樓地板面積約2200坪的住商大樓，預估投資金額約3.8億元，可挹注捷運建設自償性經費約7600萬元，預計2024年啟用。

新北市捷運局指出，「景平站」土地開發案是新北市府繼「秀朗橋站」，今年度第2件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，將捷建設公司為最優申請人，共構大樓預計1、2樓為店鋪，6樓以上為住宅，並規畫26及28坪的兩房格局房型，共67戶。

捷運局指出，新北環狀線除交通利多，14座車站中有10站規畫辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站已由投資人辦理建築設計中，板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商將陸續啟動，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。

新北副市長陳純敬21日出席簽約活動指出，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益；又10站土地開發總投資達525億，分回不動產預估可挹注捷運建設自償性經費約80億元，創造6500個就業機會，因此新北市府會加速推動，使這些效益即早實現。

(中時 )