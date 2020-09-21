被封為「南韓性感小野馬」的韓國女星泫雅，與男友金曉鐘（Dawn）穩定交往4年羨煞旁人，即使她因「血管迷走神經性暈眩」病症加重不能工作金曉鐘依然陪在身邊。而近日Dawn登上師姐Jessi的網路節目時，也罕見公開自己的感情觀並表示「泫雅是最後一任女友」閃爆所有人。

泫雅2年前在事業顛峰之際大方認愛師弟Dawn後，雙雙遭到公司開除並受到大批網友的抨擊，雖當時泫雅依然持續PO文曬恩愛證明兩人的愛情，但她還是因壓力過大體重一度掉到43kg。事過境遷後，兩人一同簽入PSY大叔所經營的經紀公司「P NATION」人氣再度回升，泫雅卻在去年透過IG表示自己長期因罹患憂鬱症、恐慌症及「血管迷走神經性暈眩」等病，讓她經常在工作時昏倒造成工作人員的不便，這次的專輯宣布暫停也是因為病症加重讓粉絲們相當擔心。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 1:34 張貼

日前Dawn登上Jessi所主持的網路節目，一同暢談兩人的感情觀並回覆網友的感情問題，沒想到節目一開始Jessi便大讚Dawn是位「真男人」，並透露他與泫雅的感情除了私底下真的很好外，泫雅生病時他更是無微不至的照顧，讓人相當羨慕，而Dawn則表示「泫雅是個很重要的人，只要她笑我才會笑」；之後被Jessi問到「泫雅是最後一任女友了吧」，Dawn更毫不猶豫的回答「當然！」。

泫雅重病男友Dawn罕見發聲 一句話閃瞎眾人（圖／YOUTUBE）

另外，他在節目最後還透露了自己對於愛情的看法，他認為「愛情就是走到最後都不放棄，因為不管你之後遇到哪些人都會經歷熟悉或是有厭煩的瞬間，但如果那個人討厭的瞬間你都想跟他在一起，代表你們不會放棄彼此，這就是愛情」，影片一出立刻吸引83萬人觀看並留言「泫雅真是選對人了」引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)