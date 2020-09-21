王惠美與小朋友一同躲在桌子底下，她說觀察小朋友的演練，發現他們的警覺性相當高。（吳建輝攝）

王惠美說，防災觀念必須向下扎根，從校園、到社區、一直到家裡，一旦發生災害就能確實減災。（吳建輝攝）

今天是921國家防災日，有許多民眾一早就收到「國家級警報」模擬地震來襲的演練簡訊，電視台也撥放防災訊息，透過各種資訊的傳播，加強國人防災意識，除大人需要知道，小朋友的安全更加重要，彰化縣政府今全縣各級學校，舉行地震避難掩護演練，希望防災觀念能向下扎根。

1999年9月21日大地震，造成無數傷亡，因此政府將9月21日訂為國家防災日，而彰化社頭湳雅國小剛好位於彰化斷層帶上，因此近年來相關防災避難課程，都做得相當好，更被選為防災演練示範學校，今天彰化縣長王惠美，也特地到湳雅國小一同參與防災演練，展現其對防災教育的重視。

王惠美說，防災觀念必須向下扎根，從校園、到社區、一直到家裡，一旦發生災害就能確實減災，今天觀察小朋友的演練，發現他們的警覺性相當高，完成「趴下、掩護、穩住」的避難動作，過程中她也提醒小朋友，「不語、不跑、不推」的三不原則，迅速且安全的抵達避難地點。

王惠美說，多一分演練，少一分災害，她也特別感謝湳雅國小校長賴益進，與老師的用心，透過防災搶救、疏散演練，提升學童的災害觀念，更希望所有縣民，都能有相關防災觀念，遇到災害時，不僅能自救，還能救人，達到防災、減災的效果。

(中時 )