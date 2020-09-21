Former NBA guard Ty Lawson has been banned for life from Chinese CBA after posting a couple of stories on Instagram pic.twitter.com/XcSNIAC06Y — Emiliano Carchia (@Carchia) September 19, 2020

前NBA球星勞森(Ty Lawson)前兩季在CBA發展，但19日因品行問題遭到福建潯興隊汰除，不與他續約，外媒報導他已遭到整個聯盟封殺。球團發表聲明：「其言行不符合福建隊長期恪守的社會責任和價值觀，給俱樂部和CBA聯賽造成嚴重不良影響，決定不再與勞森簽署新賽季勞動合同。」

勞森前日跑去聲色場所玩樂，找一位辣妹坐他身上跳舞，他一手扶著辣妹的翹臀，另一手自拍貼上個人IG炫耀：「中國女人的屁屁很有料。」這則貼文掀起巨大風暴，網路還有美國黑人替他辯護，說勞森是稱讚而不是侮辱，因為刻板印象中東亞女性的屁股比較扁。結果勞森不僅遭到大陸球迷唾罵「洋垃圾」，甚至出言恐嚇「要做掉他老母」，也讓勞森丟了工作。

球團聲明指出：「休賽期間，勞森在其個人社交媒體上發布了對中國人民極端不友好、不文明的照片與言論，完全喪失了一名球員應有的職業操守和底線，嚴重玷汙了籃球運動和體育精神。」

今年8月，勞森在星巴克與一位大陸男子爭執，勞森戴著耳機講電話所以聲量太大。鄰桌男子請他小聲一點，勞森反而叫他滾出去，另一位女子也走來對勞森說：「這是中國，這是公共場合，應該你出去。」勞森事後喊冤，指稱男客說謊，當時也有一些球迷替他緩頰。

咖啡店畢竟是小事，看在勞森身手了得的分上也就算了，他上季場均27.3分、8.8助攻、5.5籃板、2.7抄截，今年季後賽被林書豪效力的北京首鋼隊淘汰。然而這次的IG事件讓勞森不再被球迷容忍，怒批他「侮辱中國女性」，封殺傳言四起。勞森曾在NBA效力金塊6季，2015年離開金塊之後到處流浪，後來轉戰CBA兩季。他今年11月要滿33歲，或許還有機會返回NBA。

(中時新聞網)