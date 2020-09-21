全球首份奈米微粒暴露的流行病學追蹤研究報告出爐！國衛院追蹤全國14家製造或使用奈米材料機構長達3年半，發現若長期暴露在奈米微粒的環境下，未來可能增加肺部功能損傷的風險，建議長期暴露者工作時應配戴N95等級以上的防護裝備，降低肺功能損傷機率。

由國衛院、國家環境醫學研究所故研究員劉紹興博士、專案助研究員吳威德率領的奈米微粒健康危害研究團隊，近期針對奈米微粒暴露的流行病學追蹤研究取得初步成果，已在去年12月刊登在國際醫學期刊《Environmental Health》上。

吳威德表示，這是全球第一篇，也是最中性有關奈米微粒暴露的流行病學研究，團隊4年前開始與國內14家製造和使用奈米材料的機構合作，針對工作者進行血液、尿液、肺功能、心律變異性、神經行為等進行重複測量，發現長期暴露在奈米微粒的環境下，確實會引發肺泡的發炎反應。

吳威德說，這14家合作機構中，其中一半是奈米製造廠，另一半則是奈米應用，當中包含磁磚、馬桶以及半導體製造的工廠。研究組共有206名奈米材料處理工人，對照組則是無進入現場作業的108八位行政與辦公室人員。

這批研究對象經過3年半的追蹤分析，同時用統計方法排除吸菸、喝酒等因素，吳威德發現，相較對照組，研究組的呼吸道發炎指標（CC16）明顯上升，他說，CC16是下呼吸道小於2毫米的細支氣管發炎時所產生的物質，顯示奈米微粒已進入肺泡內造成輕度發炎。

吳威德說，之後也可看出抗氧化酵素SOD明顯上升，造成體內氧化壓力的失衡，也就是體內不斷發炎的結果，未來可能會與心血管功能、肺損傷、發炎反應、神經行為和遺傳毒性有關。

吳威德解釋，雖然目前在理學上還無法證明奈米微粒暴露對人體有直接傷害，但仍然無法排除未來增加相關風險的可能性，需要繼續進行長期追蹤才能找出答案，因此這項研究計畫會對同一批研究對象追蹤10年，釐清因果關係。

吳威德提醒，這次研究也看出，部分奈米工廠的環境內，會因在攪拌、研磨的製程中達到高劑量的暴露，但初次探訪工廠時許多工人卻只戴活性碳口罩防護，根本不具防止奈米微粒的效果，因此研究的同時也在輔導業者改用N95、N99或主動供氣式的呼吸防護器，來避免過量微粒吸入。

(中時 )