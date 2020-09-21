台塑(1301)受惠石化業谷底反彈，加上第四季為傳統旺季，營運處於回溫軌道，最新亞系外資也認為，看好其PVC價格前景良好，維持其買進評等、目標價102元，更點名為台塑四寶首選，台塑今開高走高，盤中穩健上揚逾1.5%，漲幅領先台股以及台塑四寶。

台塑認為，雖然第2季起，各國陸續解封，帶動價格上漲，包括布蘭特原油自19美元/桶低點回升到目前45美元/桶，但仍未回到 2020年1月平均價格64美元/桶，主要係各國僅局部解除封城，石化產品消費量尚未恢復到疫情前水準，預期隨著世界主要經濟體逐漸走出景氣谷底，石化產品價格可望緩步走揚，另外，大陸洪災後重建工程啟動後，建材、管材、汽車及家電需求增加，客戶已提前備料，增加PVC及PE管材料、PP及AN等購買量。

台塑第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，在價、量齊揚下，預估第4季營業額比第3季增加。

亞系外資最新研究報告中也提到，台塑是台塑四寶中首選，其股價年初至今，漲幅相對落後於加權股價指數表現，且看好其PVC價格前景良好，維持其買進評等、標價102元。

(時報資訊)