本土劇女星吳婉君五官標緻，157cm的嬌小身材比例卻相當好，最近她前往小琉球度假，曬出多張美景配美人的照片，令網友直呼：「整個沙灘美景都被妳比下去了！」

吳婉君因拍攝三立《炮仔聲》走紅，隨著戲劇告一個段落，她終於多了許多時間放鬆，最近透過社群平台把自己打卡在小琉球，接連PO出許多個人美照，只見她戴著草帽、身穿純白色的細肩帶長洋裝、腳踩人字拖，愜意的在岩石上走跳，面向無垠的藍色海洋及一望無際的藍天白雲，心情都開朗起來，她寫道：「雀躍的女孩，快樂地奔向愛的大海，然後，就變成一條美人魚了。」

過了2天，吳婉君再度上傳一系列比基尼照，只見她身上沒了白洋裝，穿著繽紛色彩的三點式泳裝，濕身秀出飽滿美乳，當她站在海灘上，橘紅色的夕陽剛好照耀在身上，看到這一幕，她讚嘆：「不管下雨不下雨，我們的心裡都有屬於自己的小太陽。」

許多網友也被美照吸引，紛紛留言：「妳就是粉絲的小太陽」、「女神就是美」、「好陽光哦婉君好正」。

(中時新聞網)