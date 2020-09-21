2021年台北國際工具機展（TIMTOS），訂於明年3月15日至20日於南港一、二館及世貿一館登場。主辦單位外貿協會及機械公會全力投入推廣宣傳，每月推出不同主題推廣活動，8月起定期於線上推出新品搶先報（TIMTOS Glimpse）與沙龍座談（TIMTOS Salon），協助業者推廣新機種並掌握全球重點市場趨勢，接軌全球商機不斷鏈。

首集TIMTOS Glimpse新品搶先報於8月上映，採訪知名滾珠螺桿製造商上銀；9月10日接力推出油壓沖床設備製造商－連傑油壓的直擊報導，一探台灣70年的工具機老品牌如何打造媲美德國、日本的高品質競爭優勢，並深入了解其近年開發節能降噪的ECO SERVO專利技術；9月24日上映為專精於高階工具機研發與製造的達佛羅，將介紹旗下最新品牌AXILE，展示工業4.0的高階高速金屬加工中心機及因應後新冠時代所開發的創新技術及轉型成果。

TIMTOS Salon活動則聚焦於邀請國外重要工具機媒體與公會代表，分享當地市場第一手資訊，繼8月推出美國及土耳其市場現況後，9月持續放眼全球。本月第三集沙龍座談於17日上線，邀請到印度工具機製造協會(IMTMA)理事長Mr.V.Anbu進行分享，深入了解台灣工具機第三大出口國－印度，於疫情下的製造業產業現況與趨勢，並將針對印度政府實施第6期汽車廢氣排放標準（BS VI）政策後為工具機產業帶來的機會與衝擊。

2021年台北國際工具機展（TIMTOS），在國內外機械業者支持下，參展攤位數達7千攤，為明年機械產業眾所矚目的盛事。「2021年台北國際工具機展力求突破疫情及地域限制，強化整合線上線下資源，除TIMTOS Salon及TIMTOS Glimpse系列影片暖身，已緊鑼密鼓的籌備符合參展商及買主需求的TIMTOS線上展也即將推出，屆時將與實體展整合以O2O虛實整合模式登場。

(時報資訊)