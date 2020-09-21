美國知名的軟糖品牌 Jolly Rancher 於今年萬聖節前夕，搶先宣布將與運動品牌 New Balance 展開一組以鮮豔配色的各式糖果為主題的有趣聯名，此外更邀請到NBA洛杉磯快艇隊的招牌巨星 Kawhi Leonard 的親身示範。

本次的跨界合作商品包含了一系列的各式鞋款，包含簽名高筒籃球鞋、NB327 復古跑鞋、NB480 低筒籃球鞋以及運動拖鞋等，整體配色非常鮮明搶眼，以象徵軟糖的藍色、紅色、黃色及綠色等組合，此外鞋舌上更有著以 Jolly Rancher 水果造型人物與 Kawhi Leonard 字樣標記身分。

NBA 洛杉磯快艇隊巨星 Kawhi Leonard 的親身示範（圖 / kenlu.net）

Kawhi Leonard 本人更曾親自於賽場上著用，有趣的是本次鞋款概念與其沉默寡言的形象非常衝突，本系列將於十月下旬正式登陸 New Balance 官方網站，定價約自 $.35 至 $.160 美金，有興趣的粉絲不妨去瞧瞧。

球鞋注入 Jolly Rancher 招牌的各式水果人物（圖 / Jolly Rancher 推特）

鞋舌上標記了雙方的聯名身分（圖 / nicekicks）

包含籃球鞋、復古鞋、低筒鞋與運動拖鞋等各式鞋履（圖 / nicekicks）

(中時新聞網)