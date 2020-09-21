台幣上周持續強升，台股一周上漲1.58％，主要來自於外資買盤歸隊。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超總計231.10億元，結束7月中旬以來連續9周的賣超。累計今年年初至9月18日止，外資累計賣超為6,318.01億元。外資總持有股票市值為17兆1,230.91億元，占全體上市股票市值的43.83％，較9月11日的16兆8,174.34億元新台幣，增加3,056.57億元。

上周外資在集中市場買賣超最多的個股都是面板股，在買超部分，群創(3481)買超61,679張居買超第一，第二、三名依序為宏碁(2353)35,433張及華邦電(2344)29,755張。

賣超以彩晶(6116)被調節最多，上周賣超49,134張，賣超第二、三大都是金融股，依序為中信金(2891)賣超31,275張，兆豐金(2886)賣超27,188張。

(時報資訊)