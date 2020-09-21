為讓國際看見台廠5G能量，經濟部工業局與全球行動通訊系統協會(Groupe Speciale Mobile Association，GSMA)及台北市電腦商業同業公會(TCA)合作，於本(21)日，搭配智慧城市展線上平台舉辦「2020全球電信商智慧城市大會：5G對談」，透過與國際電信商對話，展現台廠5G技術產品與應用服務能量。

根據國際研究機構Dell'Oro Group指出，Open RAN(開放接取網路)市場即將在未來五年市場將達到50億元美金的市場規模。Open RAN的開放網路(Open Network)架構，將提供白牌設備商突破過去傳統電信設備(如Ericsson、Nokia、華為)所把持專屬市場的機會，台灣廠商可以運用這機會為通訊設備市場創造新局。

藉由本次全球電信商大會提供的互動平台，除了爭取與國際業者直接對話機會，針對開放架構議題，會中邀請英國電信(BT)、中華電(2412)研究院(Chunghwa Telecom Laboratories)、優達科技(Ufi Space)、安謀(Arm)等，從電信業、網通設備商、高效運算解決方案提供者等不同角度，共同探討「開放網路」為5G上中下游產業鏈所帶來的機會。5G應用服務議題中，除邀請台廠分享我國公私合作下，將5G運用於智慧球場、智慧工廠之階段性成果外，亦由日本KDDI Research、台灣大(3045)、英業達(2356)共同探討5G應用服務運用在消費者端、企業用戶端的各種供需結合機會。

經濟部工業局楊志清副局長表示，工業局持續推動以科技應用場域需求帶動5G產業發展，如透過集結公私場域業者，協助台灣營運商、通訊設備、系統整合與應用業者，推動製造、運動展演、交通等關鍵領域的5G智慧應用，例如英業達與伸波科技合作，打造5G開放網路架構解決方案，規劃與落實5G智慧製造。

經濟部工業局自2017年便串聯GSMA舉辦「全球電信商智慧城市大會」，隨著各國5G陸續開台商轉，5G商機不因疫情而中斷，本次大會因應國際疫情，改採線上展會平台，期盼運用這平台讓國際看見台灣廠商在5G技術實力與產業創新能量，並透過網路分享的力量，協助台灣資通訊產業與國際市場對接，行銷台灣5G實力、創造5G國際合作商機。

(時報資訊)