2020年度紡織界盛事－台北紡織展TITAS即將於10月13日展開，遠東新(1402)持續專注循環經濟，今年展出主題聚焦在「防疫和減碳」主題。

遠東新在防疫方面，今年在口罩纖維及防護衣等個人防護設備領域研發推出全新材料。業界領先的高品質聚酯更大量支援採血管和防霧面罩等下游應用，全力支持全球醫療衛材。

至於減碳永續發展方面，遠東新世紀致力於循環經濟永續供應，持續增加Recycle PET使用量，達成節能減碳並降低溫室氣體排放的目標。遠東新世紀「海洋回收紗」專案範圍持續擴大，每年攔截海洋廢棄塑料逾6000公噸，更在今年國家海洋日成為海洋委員會「海廢再生聯盟」成員。2020年推出全新廢料再製環保短纖紗，賦予織物新生命。世界級的運動賽事NBA、世足賽中也都能看到遠東新世紀的環保產品，持續創造新話題。

遠東新日前發行109年度第3次無擔保普通公司債」計面額新台幣55億元整，已於9月17日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。該無擔保公司債到期日：116年9月17日，發行期限：7年，票面利率：固定利率0.83%。

(時報資訊)