20歲邱姓女子於19日在信義區威秀影城中庭，突遭一名黑帽、黑衣男子當街潑糞，現場瀰漫惡臭，邱女返家後發文透露，洗5次澡仍然洗不去那氣味。第一時間，警方到場時，她表明不願提告，但就在昨日下午，她前往三張犁派出所製作筆錄，表示要對「潑糞男子」提公然侮辱。

警方調閱上百支監視器，查到黑衣人潑糞後跑到松仁路一帶搭計程車，輾轉在松山區五分埔一帶下車，目前初步掌握是一名20歲柯姓男子，也已通知他到案，柯男則表示會於中午後，自行到派出所說明。

整起事件發生於19日晚間22時許，她慘遭一名陌生男子潑糞，當時警方協助她清潔後，她便自行離去。返家後，她更在臉書發動態表示，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭，還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

事後邱姓女子，不斷地在臉書更新動態，提到債務糾紛等事情，讓人質疑遭潑糞的原因內有隱情。而今日凌晨，邱姓女子又再度於臉書連名帶姓點名4人，並嗆要他們「出來自首，不要再躲了。」

(中時新聞網)