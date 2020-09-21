「跳水皇后」郭晶晶在2012年和身家上千億的霍英東家族的第三代長孫霍啟剛結婚，夫妻才在去年喜迎第三胎，幸福組成一家五口，郭晶晶與霍啟剛對家庭生或低調，也因此讓他們的生活備受矚目，不過霍啟剛日前則被網曝光他的生活日常照，家中客廳和搭地鐵照全曝光。

身家上千億的霍啟剛和郭晶晶是香港出名的貴族夫妻，不過兩人生活樸實，霍啟剛則被網曝光一張家庭日常照，他和孩子坐在客廳看電視，全部都是以背影入鏡，照片曝光立刻引發熱議，原因是霍啟剛的家實在太「接地氣」。

霍啟剛和郭晶晶愛的小窩日前就被媒體指是3層樓的獨棟豪宅，裡面有私人花園和泳池、豪華如城堡，初估就要價1.6億港幣（約台幣6億），不過在霍啟剛曬出的照片中，冷氣機已經泛黃，客廳的櫃子、餐桌的風格相當樸素，霍啟剛家中沒有華麗擺設，整體布置是淺色系，溫馨又不失穩重，桌上還擺孩子的玩具。

同時，陸網也曝光霍啟剛帶著三歲女兒搭地鐵照，只見父女倆戴口罩搭大眾運輸工具，樸實的交通方式與他們的身家相比，可說相差甚遠，不過也讓外界見識到，霍啟剛、郭晶晶夫妻親民又節儉的生活日常。

(中時新聞網)