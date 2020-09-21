眼見火箭前鋒豪斯因為先前偷帶女性新冠檢測人員進入酒店房間過夜，不僅被聯盟趕出奧蘭多隔離園區，也間接換來火箭提前在西區準決賽淘汰結局，籃網明星前鋒杜蘭特竟然跳出來替他說情，強調豪斯忍了3個月沒進行某些「活動」，不能怪他破壞規定。

「你在隔離園區遠離一些活動3個月時間，我不會因此責怪豪斯，」杜蘭特語帶調侃表示，「我聽說那邊周末都沒有女性，身邊都是男人，在經歷幾個月時間後，你又處於1比3落後，我想他們會說，我也不會在乎任何防疫規定或規範了。」

其實杜蘭特的說法並非完全正確，因為整個事件爆發在9月7日，當時豪斯偷讓這名女性新冠檢測人員進入酒店房間，引發聯盟針對調查，甚至連他的火箭隊友泰森錢德勒也傳涉入，儘管聯盟最後還給錢德勒清白，卻已確定豪斯的違規事實。

但在事件爆發之際，火箭還以1勝1敗跟湖人打平，隨著豪斯在G3、G4遭到聯盟調查當中停賽，到了G5賽前才被趕出隔離園區，等於火箭少了豪斯助陣後，才會連輸3場遭到淘汰，會被外界與火箭隊友當作淘汰藉口，只能說豪斯自找的，也讓他下季能否回歸火箭存疑。

(中時 )