櫃買中心21日表示，昱展新藥生技（6785）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，昱展新藥成立於民國105年9月間，董事長為林東和，主要經營業務是新藥研發，送件時資本額為5億7,000萬元。昱展新藥去（108）年業績，營收為零，稅前虧損6,797萬元，每股虧損1.94元。

(工商 )