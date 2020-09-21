昱展新藥21日申請登錄興櫃股票 12:212020/09/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心21日表示，昱展新藥生技（6785）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，昱展新藥成立於民國105年9月間，董事長為林東和，主要經營業務是新藥研發，送件時資本額為5億7,000萬元。昱展新藥去（108）年業績，營收為零，稅前虧損6,797萬元，每股虧損1.94元。 (工商 ) #昱展 #新藥 #櫃買中心 #申請 #登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買宣導會28日播放線上影音 13:072020/09/21 財經 食勢造英雄 麥味登、八方將掛牌 04:102020/09/21 財經焦點 高雄原住民園遊會 26日在橋頭登場 12:372020/09/21 寶島 緯創攜康科特 搶進復健市場 12:262020/09/21 財經 《光電股》遠距商機發酵 圓展重返百元 13:072020/09/21 財經 勤美21日股價創1年來新高價 12:212020/09/21 財經 《產業》工具機展暖身 新品、市場趨勢搶先看 12:002020/09/21 財經 旺旺桃園開唱 志工嗨翻天 04:102020/09/21 地方新聞 《百貨股》統一超、名店強強聯手 美食一指搞定 13:072020/09/21 財經 中美關切高運價 航商取消減班 04:102020/09/21 產業．科技 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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