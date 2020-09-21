台灣加工出口區電機電子工業同業公會，在新任理事長、日月光資深副總經理周光春上任之後，即展開園區廠商拜會交流，日前參訪位於高雄前鎮加工出口區的台灣日電產三協公司，希望藉由產業交流，壯大能量，推動策略夥伴合作關係，促進經濟發展綜效，厚實台灣國際競爭力。

台灣加工出口區電機電子公會由第19屆新任理事長周光春號召，以「支持團結、產業交流」為口號，致力扮演企業與政府間的溝通者，攜手中央單位，擴大溝通，真實反映企業主在政策、產業環境等面向所遇到的問題，以連結者的角色，整合上下游夥伴，積極開拓交流業務，建構良好溝通平台，促動商機的串接與媒合，共創雙贏局面。

電電公會理事長周光春21日表示，為了建構良好、暢通的溝通橋樑，讓企業主認同聯盟夥伴關係，電電公會展開企業訪視交流，接著更將聚焦人資產學、研發創新、以及廠物環安等三大方向，持續精進委員會的專業，提供企業會員更多元的服務與資源，集結眾力共創市場新契機，持續推動台灣產業榮景。

首場參訪，特別選定於高雄加工區，具日商背景的隱形冠軍三協公司，了解這家成立45年的公司，在自動化設備開發設計與製作，從量化生產推展到客製化，以高品質、高市場競爭力為訴求，提供專業可靠的整合服務。

三協總經理吳孟祥表示，歷經企業轉型的三協公司，至今仍穩定保持營運的獲利，在改革過程中，公司瞭解台灣市場面臨專業人才缺口，導入傳承的師徒制，面對新人的錯誤，給予再次嘗試的機會，創造良性互動，提升學習有效性。

他說，另一方面，三協公司藉由多元的福利項目，不僅凝聚同仁向心力，更能有效留住具經驗的人才，實為經營的關鍵，對於電電公會的安排，讓業者透過互動，主動認識各地企業，並由專業模式的參訪規劃，有效的在時間內，熟習標竿業者的經營者思維、管理政策、技術發展等項目，瞭解業界的經營態樣與需求，藉以檢視公司是否符合市場發展趨勢。

迅得機械營運長黃發保在參訪後表示，日商管理規範條例明確，並能落實遵守，較本土企業更易掌握危機風險，實為參考典範。萬潤科技經理鄭玉綸同樣認同企業交流的安排，藉由業界高層的互動，給予新的眼界與刺激，開創新思維，在夥伴關係中形成一股正向循環的力量。

(工商 )