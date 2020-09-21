大陸國務院21日印發公布北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，及浙江自貿區擴展區域方案通知，北京將有不少舉措推進數位金融，浙江將打造以油氣為核心的大宗商品全球資源配置基地。

據大陸國務院方案，北京自貿區實施範圍119.68平方公里，涵蓋科技創新、國際商務服務、高端產業等3個片區，將支持人民銀行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區和數位金融體系，並開展本外幣一體化試點，允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算賬戶發放境外人民幣貸款。

湖南將支持自貿區內的綜合保稅區依法依規適用跨境電商零售進口政策，支持跨境電商企業在重點國別、重點市場建設海外倉，積極推進長江經濟帶沿線自貿試驗區合作共建，開展貨物通關、貿易統計、檢驗檢測認證等方面合作，開展外商投資股權投資企業合格境外有限合伙人（QFLP）試點，探索開展境內人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務。

安徽將進行合肥先進光源、大氣環境立體探測、強光磁等重大科技基礎設施預研究工作，組建環境科學研發平台，支持建設能源研究院、人工智慧研究院，合肥先進計算中心和國家重點實驗室等，進行免疫細胞、幹細胞等臨床前沿醫療技術研究項目，同時探索開展離岸保險業務。

而浙江自貿區擴展區域實施範圍119.5平方公里，涵蓋三個片區。將探索開展境內貿易融資資產轉讓業務和不良資產對外轉讓業務，打造以油氣為核心的大宗商品全球資源配置基地，圍繞油氣全產業鏈深入開展差別化探索。

(工商 )