在 Sony Interactive Entertainment （SIE）宣布PlayStation 5(PS5)全球上市日程、價格，並且將開放預購後，引爆預購熱潮，且在拍賣網站上出現轉賣潮，價格有的已被炒到新台幣70萬，可見消費者對PS5的期待與火熱。面對難以預購的情況與亂象，SIE方面已公開致歉，並承諾將會釋出更多可預訂的主機數量，滿足消費者的期待。

SIE稍早前透過Twitter針對PS5預購流程複雜，並對許多預購用戶在預定過程中遭遇的問題表達歉意。SIE也很實際地表示，未來幾天將會增加可供預訂的PS5主機數量，詳情將會在各國的銷售地點來公佈。

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)在SIE公布全球PS5的上市時程，以及價格後，隨後公佈的在台上市價格，並開放預購。PS5確定將在2020年11月19日(四)在台上市。PS5數位版的建議零售價為 NT$12,980；而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為NT$15,980。

SIE在公佈PS5定價之後，也連帶發表了幾款將在PS5推出的新遊戲，其中包括：《Devil May Cry 5 Special Edition》 (Capcom)、《Final Fantasy XVI》 (Square Enix) 、《Five Nights at Freddy’s Security Breach》(Steel Wool Studios and ScottGames)、《Hogwarts Legacy》 (Warner Bros. Games)、A new 《God of War》 title (Santa Monica Studio)。

包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Call of Duty: Black Ops Cold War》和《Demon’s Souls》等即將登陸PS5的遊戲，標誌著PlayStation史上最佳的陣容，將帶來獨特且豐富的遊戲體驗。 SIE Worldwide Studios的PS5獨佔遊戲將以建議零售價US$49.99至US$69.99 (RRP)推出。

(科技)