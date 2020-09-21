信義區潑糞哥找到了 20歲男子將到案說明 13:492020/09/21 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20歲邱姓女子19日深夜，疑因日前夜店爭風吃醋的糾紛，被不明男子在台北市信義區當街潑糞教訓。（取自臉書爆料公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20歲邱姓女子19日深夜，疑因日前夜店爭風吃醋的糾紛，被不明男子在台北市信義區當街潑糞教訓，畫面被路人po網後引發議論。邱女20日晚間提告公然侮辱，警方則已掌握涉嫌潑糞者為20歲柯姓男子，他將於本日到案說明。 邱女今天凌晨還在臉書點名多人可能涉嫌教唆潑糞，警方則調閱監視器，發現案發當天，潑糞男犯案後，搭計程車至松山火車站一帶下車逃逸，循線查出20歲柯姓男子涉有重嫌，經聯繫後，柯下午將主動到信義分局說明，警方將釐清整起潑糞案始末。 (中時 ) #男子 #警方 #涉嫌 #信義區 #計程車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潑糞男找到了 20歲柯姓男子今下午到案說明 12:032020/09/21 社會 金門建馬山港 啟動實質規畫 04:102020/09/21 地方新聞 遭潑糞正妹臉書再度點名4人 她嗆：出來自首別再躲 08:172020/09/21 社會 老翁搭公車懷舊行下錯站 變成遊警局 12:282020/09/21 社會 林聰麟 帶領上揚國際登峰 04:102020/09/21 企業經營 港股與陸資聯結深 北京必力挺 04:102020/09/21 產業財經 芋農交貨收錢太嗨 邊開農用車邊喝酒被攔了 12:162020/09/21 社會 看屋筆記：文山區吉美信義(個案＋價格分析) 11:312020/09/21 建案開箱-台北 苗栗男子深夜闖社區開槍 回家再朝胸口開槍 09:482020/09/21 社會 花旗集團加強推動 「青年就業、技能發展與創新」 09:492020/09/21 財經 社會熱門新聞 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 徐永明期約沒收錢內幕 竟是怕得罪徐旭東 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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