20歲邱姓女子19日深夜，疑因日前夜店爭風吃醋的糾紛，被不明男子在台北市信義區當街潑糞教訓，畫面被路人po網後引發議論。邱女20日晚間提告公然侮辱，警方則已掌握涉嫌潑糞者為20歲柯姓男子，他將於本日到案說明。

邱女今天凌晨還在臉書點名多人可能涉嫌教唆潑糞，警方則調閱監視器，發現案發當天，潑糞男犯案後，搭計程車至松山火車站一帶下車逃逸，循線查出20歲柯姓男子涉有重嫌，經聯繫後，柯下午將主動到信義分局說明，警方將釐清整起潑糞案始末。

(中時 )