日前一位家住台中北屯區90多歲的陳姓老翁，經常一個人坐著公車到市區懷舊景點散步，當天要坐車到東區走走，結果陰錯陽差下錯過站牌，迷失在太平區中山路沿線，新平派出所員警獲報後即上前關懷，當時正值中午時刻，老翁身體虛弱，無法確切表達身分及住處，員警先帶返派出所安置並提供餐點及飲水，最後透過警用人臉辨識系統確認身分，並通知家屬前來領回，順利助老翁返家。

太平警分局新平派出所警員蘇峻、沈士宗日前中午12時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「有1老人在路旁徘徊疑似迷路，請求警方協助」。員警立即到場瞭解及關懷，當時老翁無法說出個人身分及住處，加上正值中午時段，老翁有脫水及昏眩現象，隨即將其載返派出所安置，兩人趕緊提供便當及杯水供其果腹，待老翁精神狀況稍回復後，透過其提供的資訊，並利用警用人臉辨識系統確認身分，順利通知陳姓老翁家屬前來領回。

家屬到場稱父親經常搭公車在市區四處走走，都會到一些老景點散心，可能是過錯站匆忙下車所致，迷途在陌生的街道上，一時不知所措，非常感謝警方熱心協助，以免父親發生意外。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )