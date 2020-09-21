藝人小鬼黃鴻升16日在家中猝逝，消息傳出後震驚演藝圈，演藝圈友人紛紛發文悼念之外，也陸續到靈堂進行哀悼，妹妹黃婷婷在IG悲痛表示：「這輩子我們兄妹的緣分不夠長」，妹婿也發文透露向兒子說明「舅舅已經去當天使」一事，沒想到六歲兒一句話回應，讓所有人鼻酸不已。

小鬼妹婿在小鬼品牌「AES」旗下當設計師，昨（20）日與老婆和兒子一早就抵達靈堂現場，晚上在IG限動透露抱著兒子在等車時，先問到：「你想舅舅嗎？」兒子立刻表示：「想」，接著告訴兒子「舅舅去當天使了，不是每個人都可以當天使，因為舅舅很照顧人、對家人朋友都很好，很多人喜歡舅舅，所以他可以當天使，你以後也要像舅舅一樣，照顧別人、對家人朋友都很好，你長大老了也可以當天使再去找他」，接著要兒子乖乖睡覺，因為睡了舅舅才會來陪玩，沒想到兒子聽了直說「騙人」，沒想到回應：「因為他是天使所以可以」，兒子便沉默不語趴在他肩膀上。

小鬼妹婿IG限動PO文。（圖／小鬼妹婿IG）

晚上一家人用餐時看著最新一集的《玩很大》時，兒子先發問是不是重播，對此他解釋這是最新的一集，沒想到兒子反問：「可是舅舅不是離開了？」對此老婆回應：「舅舅離開了去當天使，這是新的一集！但是是之前錄的」，對此妹婿表示自己最怕聽到這種對話，強調兒子都知道，只是選擇不面對，覺得大家哭好奇怪，文末更註明「舅舅來陪他玩他想你」。

而小鬼妹妹日前在限時動態PO出一張與小鬼最後的全家合影，照片中只見小鬼笑開懷與爸爸、妹妹、外甥合照，讓妹妹難過表示：「我好後悔自己跟你的合照怎麼這麼少，我好想你」。

(中時新聞網)