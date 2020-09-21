壽司是日本經典料理之一，而迴轉壽司又大受民眾的喜愛，由於都是師傅新鮮現做，送至輸送帶，往往可以吃到最鮮的食材。就有網友發文問及「爭鮮坐輸送帶出口是不是很有優勢？」貼文一出後，立刻引發鄉民熱議。

壽司在迴轉盤上，有些壽司是師傅剛做好的，有些則是在轉盤上繞過好幾輪，有一名網友在PTT發文表示，「吃迴轉壽司坐輸送帶出口位子，要吃什麼好吃的都能夠第一個拿到 反觀坐輸送帶末端只能挑前面剩下的，不然就得麻煩服務生幫忙拿，有沒有吃爭鮮也要挑位子的八卦？」

此文一出後，釣出許多內行人表示，其實坐在輸送帶出口並沒有比較好，因為你會沒有時間猶豫，若是坐在距離出口2~3個位子，會是最佳的選擇；也有網友認為，其實坐那邊會很緊張，一直盯著軌道，根本沒辦法專心吃飯。

但也有部分網友認為，吃壽司「又不是吃到飽，你沒猶豫時間很有機會拿錯」，還有網友說「你知道可以直接點嗎」、「可以點餐啊」，對此原PO則表示「不過要一直叫服務生過來，太麻煩了。」

(中時新聞網)