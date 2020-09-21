緯創（3231）旗下緯創醫學科技布局3年的智慧行動輔具產品，21日宣布正式進入臨床復健治療應於市場，並與康科特（6518）攜手、分別負責產品研發及推廣，鎖定全台醫療院所復健科，同時放眼政府推動的長照2.0和長照機構合作，讓AI智慧科技在復健醫學上開拓新商機。

緯醫與加拿大B-Temia合作推出可輔助行走的下肢外骨骼機器人「Keeogo 啟而走」，於今年8月19日正式取得國內食藥署TFDA-二類認證後，也順利於美國時間9月9日取得US FDA 510(k)認證。此次台灣衛福部領先美國食品藥物監督管理局(US FDA)近三周時間給證，也顯示台灣相關單位對於先進醫療器材的卓越判斷與對於民眾福祉的重視。

Keeogo?啟而走為一款重量輕、輔助力大的動力外骨骼機器人，整合了機器人控制、人因工程、電磁系統、軟體、與大數據運算等技術，其主要訴求是輔助因中風而行動不便的民眾能更方便的日常行走。透過行動感測器感應髖關節與膝蓋角度的變化，Keeogo以專利的人工智能技術帶動伺服馬達、輸出精準的動力輔助使用者完成行動，讓中風後走路不便或緩慢的人移動更便利，在日常生活行動重獲自主權、也重獲自信心。

緯醫總經理黃俊東表示，台灣已經邁入高齡化社會，伴之而來更多因老化和退化造成生活不便的現象，Keeogo在台灣及全球各地陸續取得認證是一個很重要的里程碑，緯創醫學將繼續發展智慧科技輔具，造福更多有需要的人。

康科特董事長劉靜怡表示，Keeogo啟而走順利取得衛福部醫療器材的許可證後，就像給了第一線的醫療復健團隊打了一劑強心針，預期在全台有400多家醫療院所，及超過700餘家照護中心的可應用場域下，每年有20～30台以上的出貨量能可期。

Keeogo啟而走正式在台灣上市後，緯醫也將與康科特聯手推動機器人外骨骼設備，並在全台各處建立機器人復能中心，藉由高科技的外骨骼等產品成為跨領域、多面向復能標竿。

(工商 )