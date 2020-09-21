熊仁謙是藏傳佛教的佛法教師與佛學研究者，日前舉辦第５本著作《難以勸誡的勇氣》分享會，主持人宇宙林思宇站台，兩人不僅是好朋友，也在Youtube合作網路節目《熊宇宙計劃》，用印度哲學與藏傳佛教的觀點解決感情及人生困難，累積不少忠實觀看粉絲。

熊仁謙打趣表示：「25歲出版自傳在自己原來的認知裡是一件荒謬的事情。」甚至有朋友開玩笑說，通常自傳有一個特點，就是裡面提到的人大部分都去世了，可是熊仁謙書中的大部分人都還健在，「主要是很多長輩級的朋友說過，我的過去及造就這些經歷背後的邏輯，會幫助現代很多對未來感到迷惘的人，才堅定的出版了這本新作。」

而林思宇則說，她和熊仁謙聊到感情問題時，發現他解決問題的方式都是非常學術跟理性，而且講話非常直接，「像之前有聊到為什麼一直遇到爛人，他就會回答說因為你也沒多好，我當下真的氣到想揍他。」熊仁謙驚訝原來林思宇之前想揍他，林思宇也巧妙接話：「其實現在也是，但看完新書就釋懷不少，因為不會被情感跟認知給框架，其實真的很厲害。」

熊仁謙希望自己的新書可以幫助在人生道路上不知道怎麼做選擇的人，他認為很多人活到了一定的年紀，拼命工作、努力社交，但是根本不知道自己想活成什麼樣子，他希望可以透過自己故事幫助大家；而林思宇也呼籲除了支持《難以勸誡的勇氣》之外，Youtube「快樂大學」頻道每週都會有跟熊仁謙的合作節目，請大家多多支持。

熊仁謙舉辦《難以勸誡的勇氣》新書分享會，主持人林思宇站台。（混種時代提供）

熊仁謙舉辦《難以勸誡的勇氣》新書分享會，主持人林思宇站台。（混種時代提供）

(中時 )