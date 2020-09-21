漁民在魚塭現場抓虱目魚，並反應魚價過低。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，連帶影響漁獲外銷，南台灣虱目魚半年來價格持續低迷，台南市立委陳亭妃與議長郭信良21日到安南區漁塭視察，漁民稱賣不到成本價，農委會漁業署副署長林國平表示，將辦消費地促銷活動。

台南市1年有2萬8000噸虱目魚產量，養殖虱目魚面積達4600公頃，去年產地價格約在每台斤38至39元，台南市農業局漁業科表示，今年卻遇上新冠肺炎疫情，海外需求量銳減，外銷訂單大幅降低，過多的漁獲衝擊在地市場價格，每台斤降至35至36元。

郭信良表示，實際上漁民反應的產地價格更低，每斤不到成本價32元，光是漁民養殖的飼料費、魚苗費與電費的成本開銷都不夠。虱目魚價格已隨著疫情持續低迷約半年，漁民苦哈哈，接著要進入冬季量產期，價格更低，有的漁民根本懶得收成。

林國平表示，未來將增加舉辦虱目魚促銷活動，推廣產銷宅配，降低虱目魚外銷減量帶來的內部市場衝擊，另外對外銷業者給予補助。台南市農業局漁業科長吳國霖表示，促銷計畫將交由各漁會提出。郭信良提醒，促銷活動應該辦在消費地，例如台北市，而不是產地，才有助於漁獲銷售。

(中時 )