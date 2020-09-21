高雄市前市長韓國瑜（右二）19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，前台北縣長周錫瑋（右一）、國民黨立委吳斯懷（右三）等人均在座。（莊旻靜攝）

前高雄市長韓國瑜離開高雄後，動向持續受到各界關注，而他近日出席陸軍官校的專修班年會，也吸引大批粉絲關注，更被視為是復出的起手式，引發外界關注，也有消息傳出他有意參選2022年台北市長。對此，韓團隊、前高雄市新聞局長鄭照新今(21日)則在臉書怒批，「有guts就具名」。

資深媒體人邱明玉在政論節目《台灣最前線》上提到，有一個消息來源，是和韓國瑜非常親近的人士曾暗示她，韓國瑜一定會選台北市長，證明周玉蔻的消息不是空穴來風，對方也說韓國瑜近來在台北活動很多，鴨子划水的動作很明顯。

而韓國瑜是否參選北市長的消息，也成為外界議論焦點，對此，鄭照新則在臉書怒批，「所謂的『親X人士』，有guts就具名，別亂放話，造成市長困擾～！」而前高雄市新聞局長王淺秋也在臉書說，今天除了匯整各報新聞關注兩個岸中美相關議題，不能免俗也要回應一下，又有名嘴在節目上爆料「親近韓國瑜人士」告訴她韓參選台北市長選定了，且「絕不是空穴來風」。

看見此消息後，王淺秋忍不住說，「但親愛的，這空穴的風還真的太大，千萬不要因為人家有聚餐活動就硬栽人家為了選舉，我的聚餐也超多啊！」文末更用Hashtag寫下「天涼了空穴風很大」。

(中時新聞網)