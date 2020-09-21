文化部日前委託公視籌劃國際英語平台，因未經董事會審理而引外界痛批毀公視獨立性，文化部因此宣布終止委託。文化部今（21）日宣布，將由中央通訊社（下稱中央社）辦理全稱為「109年國際影音串流平台」的國際平台前導計畫。

文化部表示，為深入瞭解各界對國際影音串流平台之想法、期待及本計畫辦理的方式，經多方徵詢相關專家學者意見，多數專家學者均認為應委由公設財團法人或基金會專責營運，以累積相關營運經驗及知識，將更有助於國際影音串流平台之長期穩健發展。

此外，中央社多次向文化部表達承接意願，並主動提案爭取，經文化部審慎評估，考量中央社組織任務即為促進國際對臺灣之瞭解，擁有新聞媒體專業及多國語言人才，且已有海外採訪網絡與布局之優勢基礎，針對中央社所提計畫，亦要求該社結合其他影音媒體產製，納入民間影音企製創意及專業人才等，在與中央社取得共識後，文化部認為所提計畫內容尚符合規劃方向，因此同意補助該社辦理本項前導計畫。

文化部指出，鑒於今年初新冠肺炎開始肆虐全球，臺灣因優秀的防疫成果及傲人成就，改變國際社會對臺灣的想像，贏得世界一致讚許。為及時把握時機，將臺灣動人的故事，轉譯為全球通用的語言，以更靈活的數位傳播管道，向世界宣告臺灣經驗與價值，因此，積極將民間倡議20多年的國際影音平台，落實規劃籌設國際影音串流平台。

文化部表示，109年國際影音串流平台已獲行政院核定預算共計3877萬7000元，未來將以網路直播與隨選視訊等服務，透過多元視角，向國際社會介紹臺灣自由民主、文化社會、產業經濟、公衛社福、生態景觀、觀光美食等臺灣特色與發展脈動，並佈建全球新聞網絡，即時將臺灣的聲音和價值傳向國際。此外，為維持國際影音串流平台之長期穩健發展，文化部已另向行政院提出「發展國際數位傳播計畫（110年－113年）」社會發展計畫並獲支持，以持續協助平台後續營運與內容產製等工作。

(中時 )