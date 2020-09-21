21年前921大地震造成2415人死亡，全台數萬戶家破人亡，位處震央區的南投，更是災情慘重，當時南投地區一戶人家在這次百年大震災中大多罹難，只有一名女童倖存，她獲救時對救難人員說：「是爸爸抱我出來的」，讓在場人員當場紅了眼眶，因為女童的父親，早在921地震的前二年，就已車禍身亡。

921地震南投地區到處斷垣殘壁。（中時資料照）

娘家在南投、後來嫁的高雄的一名女子，把21年前921大地震發生的這段故事，發文到網路分享，文中寫道，當時半夜發生芮氏規模7.3地震，她家的隔壁鄰居，全家人大多數罹難，只有一名5歲女童逃出來。

921地震後許多震垮房子至今仍無人管理成廢墟。（中時資料照）

當時救難人員問女童：「妳怎麼逃出來的？」女童竟回答：「是爸爸抱我出來的」。附近住戶與救難人員聽到這句話，不禁流下眼淚，因為鄰居都知道，女童的爸爸在地震的前2年，就發生車禍過世了。

此貼文引發網友熱議與回應，網友留言「父親的靈魂仍然守護著女兒，太感動了」、「親人的愛超越一切」、「覺得那位爸爸真的好偉大，雖然已經不在人世仍舊掛念自己的孩子」。

這段故事也勾起不少在地人與救難隊員的記憶「921靈異故事很多，那時我們去救災，遠遠就看到有像人的白影，而且數量不少，但一靠近什麼都沒有，而白影出現的地方下面都有大體...」、「20年了！很恐怖...當時我家後面倒3棟，當時唸的學校，校舍也倒一排，現在聞地震色變」、「921那晚我家人本身是靈異體質（從小看到大），有看到房間床角出現一位綁辮子的小女孩，當時我家人躺在床上無法翻身，那女孩還叫我家人離電線遠一點」。

(中時新聞網)