921大地震，南投縣國姓鄉南港村九份二山部分住戶被地震掀翻的大山埋沒，四十餘人被活埋，災情慘重。在滿目瘡痍的土石堆與傾倒的檳榔樹中，一對兄弟正為罹難的親人默禱。（中時資料照 季志翔攝）

法國救援隊帶著搜救犬在國姓鄉南港村九份二山搜救。（中時資料照 羅琦文攝）

1999年9月21日凌晨1時47分15.9秒發生的921大地震（集集大地震），迄今21年。這起地震發生在南投縣集集鎮境內，日月潭西偏南方9.2公里處，而位於南投縣國姓鄉南港村的九份二山，更是這起震驚全國大地震的「震爆點」，地震發生當下，4、5座山被整個炸開、翻轉在一起，瞬間走山2公里，崩塌土石量達3500萬立方公尺，造成14戶、41人及289頭水鹿深埋地底。

921大地震發生當時，九份二山就像發生大爆炸，整個炸開，發出轟然的爆炸聲響，接著一片漆黑中，住在附近南港村社仔坑，即南港村11、12、13鄰的數十戶人家，隨即陷入曲折離奇的地龍飛舞和操控中。

住在社仔坑山與金瓜石山山谷的部份人家，有的家具和車輛被彈高到200公尺以上的高地，但也有住在山崚龍南路末端的數戶人家的屋頂一角，被發現深埋在土石堆內，而社仔坑山和金瓜石山大規模坍方，兩山幾被夷為平地，土石則將谷地填高成山，形成有10餘公頃大的土石平台。

而在山的另一側，則約有百公頃的高原地，整個塌陷約200公尺，南港村守望相助隊隊員上山搜救，發現吳瑞清及其妻的蹤影，但吳瑞清已被倒塌的房屋活埋，同時也在一大堆家具中；而幸運生還的張姓母女3人，則已莫名其妙的被帶往超過1公里的平地，她們說，就像坐在魔術毯子上，不知不覺的被送往當地。

受困災民透過火腿族和北山派出所的無線電，請求直昇機支援，原本被安排要跟著送走的85歲陳朝桂，由於直昇機限載，陳朝桂之子53歲的陳日昇，為免天候隨時變化，隨即決定揹老父下山，總共負重跋涉了4個多小時，才遇到阿兵哥和搜救人員，輪流背老父過寸步難行的土石堆。

陳日昇直說地震當下爆炸的聲響真是嚇死人！根本忘了感受什麼，連忙就協助老父往外跑。

如今，當地設立了「九份二山地震紀念園區」，包括大量崩塌的土石阻斷溪谷，形成澀仔坑湖與韭菜湖的二座堰塞湖；

神奇的傾斜屋，當地朱姓居民所住之屋舍，因地表滑動影響而傾斜，進入此屋時，由於人體內耳控制人體平衡之器官與正常視覺經驗、地心引力經驗有所衝突，因而對人體造成輕微昏眩感。當地居民將此一現象解釋為是屋內特殊磁場作用的結果，因而稱為「磁場屋」。

(中時新聞網)