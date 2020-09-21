台灣彩券總經理蔡國基表示，威力彩頭獎中獎人是由一雙子女陪同領獎，並表示其子女沒有人在金融機構任職。

台灣彩券表示，今（109）年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出兩注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。

台彩指出，從台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人是台北市人，女性，退休人士。

之前對於中獎人身分，外界有諸多傳言和揣測，出來領獎和之前傳言完全不同。蔡國基說，事實真相只有一個，中獎人是位個子小、眼睛小且嘴巴小的女士，中獎人來領獎時是由其子女陪同前來領獎，在他們的臉上可感受出有說不出的喜悅，中獎人也有提到她並沒有包牌，子女也沒有人在金融機構任職。

對於中獎人擬捐出2,000萬元做公益，另外要包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包，蔡國基表示，中獎人已委託台灣彩券代為轉交，並不會親自交給彩券行。

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