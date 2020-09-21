後疫情時代帶動外送市場快速崛起，因應消費需求，7-ELEVEN攜手餐飲龍頭王品集團Su/food及國際五星級的晶華酒店，首創三大上市公司共同宣布推出「名店就近買 就是i美食」專案。主打名店每日新鮮現做餐盒，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台，搶攻外送新藍海。

據經濟部統計，2018年全台餐飲業營業額達4745億元，外送占比約5％，相當於237億元商機。7-ELEVEN表示，看好外送市場竄紅，耗時半年建置一套全新的運作模式-「外送店取」服務，以網購到店取件的概念為發想，消費者只需前一天中午前至ibon機台預訂餐點，隔日即可至原門市取餐，就近享用名店美食。

7-ELEVEN扮演社會廚房角色，強調透過「外送店取」服務，消費者能預先安排餐飲時段外，更具備「食安把關」、「混搭多選擇」、「免外送費」三大特色。

第一波鎖定台北商業型商圈的7-ELEVEN道生門市，攜手王品集團Su/food及晶華酒店推出170~250元的五星級超值餐盒，主打高消費的上班族。消費者於ibon機台下訂後，餐廳業者透過系統通知，前一日接單、準備食材，當日現做新鮮菜色，再送到7-ELEVEN門市。

(工商 )