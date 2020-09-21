美國汽車零件製造商蓋瑞特(Garrett Motion)周日提出第11條的破產申請保護。該公司在新冠疫情期間與前母公司Honeywell正為龐大債務的清算問題出現爭執。
蓋瑞特與私募股權公司KPS資本已經進入21億美元的「第三方匿名」(stalking horse)的收購協議。第三方匿名意指任何其他的收購出價，必須高於KPS資本的出價。蓋瑞特與KPS資本的協議很可能獲法院通過。
蓋瑞特表示，希望法院能通過2.5億美元的債務人持有融資機制，蓋瑞特希望在整個組織重整的過程中，公司營運不能間斷。
執行長Rabiller表示，公司從與Honeywell分拆的過程中承受巨大的債務和負債的資金壓力；而新冠肺炎的爆發為公司業務帶來長期的負擔。蓋瑞特在一月時指控Honeywell在2018年底分拆過程中，設計和設法卸去自己的債務。
蓋瑞特預計明年初完成出售過程。
(時報資訊)
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