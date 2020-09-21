艾恩特(3646)深耕車用及工業，進入開花結果期，成為歐洲五大車廠BMW、福斯及Volvo、北美GM、福特及中國Land Rover等知名車廠重要供應商，公司積極佈局的醫療及航太領域，分別拿下德國光學大廠眼科檢驗儀器機構件及小機構件訂單，在新產品出貨放量下，艾恩特業績自第2季快速攀高，8月合併營收5680萬元，更創下103年6月以來新高，隨著產品佈局發酵，加上墨西哥廠明年下半年可望轉虧為盈，艾恩特董事長陳明仁審慎樂觀看待公司未來營運，業績可望逐年展現成長力道。

艾恩特早期以NB及消費性連接器產品為主，但NB及消費型電子產業成長趨緩，尤其是NB連接器做愈多賠愈慘，讓其下定決心轉型，逐步淡出NB連接器產業，並自2013年開始鎖定「汽車」、「工業」，以及「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」等高技術門檻產品佈局，訂定兩個五年計畫，第一個五年計畫(2016年到2020年)強化車用與工業產品競爭力及市佔率，第二個五年計畫(2021年到2025年)則是鎖定「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」，全方面提升公司競爭力。

經過長達8年的蹲馬步努力，艾恩特終於看到轉型成果，陳明仁證實，公司已成為歐洲五大車廠BMW、福斯及Volvo、北美GM、福特及中國Land Rover供應商，且產品亦從「車載資訊娛樂系統」的線纜跨入車燈及ADAS應用，由於公司技術獲得客戶肯定，客戶還投資兩條自動化產線，希望能擴大供應量，其中車燈部分，由於高階車款車燈朝向高度識別的客製化設計，原廠使用的配線難度大幅提升，艾恩特從中國路虎開始紮根，陸續拿到BMW及Volvo認證，目前已開始出貨BMW 5系列車款車燈線束，未來也將導入頂級的7系列，Volvo高階輕休旅車型XC 40預計明年中到下半年導入量產。

為因應歐洲車廠客戶需求，艾恩特執行地中海計畫，將在地中海沿岸設廠，就近服務當地客戶。

在工業部分，艾恩特在2015年左右就成為松下供應商，公司鎖定智慧路燈與自動化領域，其中智慧路燈因歐美環保新規逐步汰換，公司美系客戶取得不少美國當地基礎建設訂單，帶動艾恩特產品出貨明顯成長，在自動化設備部分，艾恩特既有客戶日商Fanuc將伺服馬達連接器改採防水設計，新產品預計明年下半年量產，兩大產品成為公司未來營運成長重要推手。

在站穩車用及工業領域後，艾恩特也進入第二個五年計畫，積極佈局醫療及航太領域，目前醫療部分已拿下德國光學大廠眼科檢驗儀器機構件訂單，航太部分亦已開始出貨小機構件，這些雖然只是初期，但對公司來說，也是技術獲得客戶肯定。

新產品出貨逐步放量，讓艾恩特今年營運未受新冠肺炎疫情衝擊逆勢成長，第2季稅後盈餘為2184萬元，單季每股盈餘為0.56元，累計上半年稅後盈餘為2286萬元，每股盈餘0.58元，8月合併營收更上衝至5680萬元，年成長8.06%，創下103年6月以來單月新高，累計前8月合併營收為3.65億元，年增4.72%。

由於客戶訂單穩定，艾恩特預估，第3季業績將優於第2季，隨著客戶新訂單陸續到手，以及今年吃掉EPS 0.8元的墨西哥廠可望於明年下半年轉虧為盈，陳明仁表示，未來營運審慎樂觀，公司業績可望逐年展現成長力道。

(時報資訊)