現在嫁入豪門更不容易，少奶奶們除了要賢慧管家，還要努力凍齡，保持美美的狀態見人，日盛榮譽董事長陳國和掌上明珠、美到出道當藝人的女星關穎，結婚生子後雖大幅減少演藝工作，但仍經常出席時尚、公益等活動，也會透過社群跟大家分享生活，最近她就貼出「富太太十美圖」，閨蜜們來頭都不小，除了侯佩岑外，王力宏嬌妻李靚蕾、林志穎老婆陳若儀也同場比美。

關穎之前就常分享閨蜜遊樂照，與會的幾乎都是明星、名人之妻，而她昨(9/20)曬出最新閨蜜團合照，竟有10名豪門富太同框，個個顏值高、身材好，關穎也知道一行人的優勢所在，笑稱：「猜猜我們這幾位媽媽共有幾個小孩」。

照片中，富太們約好了dress code，都一身黑色勁裝現身，關穎穿了貼身窄裙洋裝站在最右邊，心機簍空露出纖細蠻腰，李靚蕾小露香肩應對，陳若儀選了黑色皮熱褲露出招牌修長美腿，侯佩岑則是放下長髮、搭配米色上衣，放送知性帶著酷勁的女神氣質，還有江佩蓉、蔡依倫等人同歡，畫面美不勝收。

除了同框照外，熱愛拍抖音的關穎，還加碼在限時動態曝光「貴婦走台步」短片，由她本人走浮誇路線帶頭走，中間穿插侯佩岑、江佩蓉、蔡依倫等人，最後是陳若儀甜美收尾，關穎笑稱，這回聚會多了4名新成員，雖然富太們沒空練舞，但走走台步還是很carry的，美得足以「走路自帶風」，連餐廳走廊都能被他們的自信態度染上時尚感，一行人玩得超開心。

(中時新聞網)