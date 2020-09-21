睽違6個月，印度泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）終於在今（21）日重新對外開放，令人驚喜的是，今天第一位入園的遊客竟然來自台灣，是一位居住在印度的台灣人。

因應新冠肺炎疫情關閉6個月，印度泰姬瑪哈陵21日重新開放，每天入園人數限制5,000人。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，新冠肺炎疫情全球大爆發後，泰姬瑪哈陵自3月17日起停止對外開放，事隔6個月，園區終於在今天重新對外營業。

泰姬瑪哈陵重新開放第一天，官網售出160張票，值得注意的是，官員指出，第一位進入園區的觀光客是一位住在印度的台灣人。

為了防止疫情再度擴散，泰姬瑪哈陵也修改入園規範，印度考古研究所（Archaeological Survey of India）官員指出，每天入園人數將限制在5,000人以內，分為上、下午兩個時段分開售票，各限制2,500人入園。

民眾也不能再透過現場售票窗口買票，而是在現場掃描條碼後買票，或者事先在印度考古研究所官網或App購票。

遊客入園前也必須經過熱像儀掃描，並且消毒雙手。

此外，參觀泰姬瑪哈陵的主要陵墓，每批最多開放5人進場。

泰姬瑪哈陵曾在二次世界大戰期間、以及1965年、1971年兩度因戰爭關閉，不過從未像這次關閉這麼長時間。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日中午12時，印度約有540萬人感染新冠肺炎，染疫人數高居全球第2，逾8.6萬人喪命，死亡人數為全球第3。

為控制疫情，印度早在3月就禁止國內及國際航班起降，後續印度放寬國內線航班，不過仍延長定期國際航班起降禁令至9月底，只開放少數特定國家人士入境。

(中時新聞網)