在10多天努力照料後，海龜體力已有明顯恢復，並開始少量進食與穩定下潛休息，同時也有咬東西的行為，顯示健康狀態持續進步中。（金門縣水試所提供）

1隻於本月5日擱淺小金門中墩海岸獲救的綠蠵龜，在縣水試所和動物保育協會2周來悉心照料後，食慾及活動力均已明顯進步，若評估健康情況良好，將擇日放流重返大海。

縣水試所表示，這隻體型碩大的成龜，動用5、6人才從小金門移置該所收容，獸醫檢視並無外傷，但可能因為陌生環境，起初在送到溫室蓄養水槽時，曾出現躁動不安情況。

獸醫施予輸液並注射止痛劑後，並在次日投餵海葡萄藻及透抽等海鮮，試圖引誘牠進食，但海龜不為所動，並且一直漂浮於水面，不肯下潛，讓保育人員十分憂心。

還好在10多天努力照料後，海龜體力已有明顯恢復，並開始少量進食與穩定下潛休息，同時也有咬東西的行為，顯示健康狀態持續進步中，希望牠可以增加食慾，以方便投餵藥品和更多食材，日內也會考慮換到更大的水槽，以增加活動空間。

該所說明，屬於保育類海洋生物的海龜，存在地球上已有1億年歷史，在全球7種海龜中，有6種面臨絕種威脅，需要大家給予更多關注。

(中時 )