為迎接國際咖啡日，全家便利商店攜手全台16家特色咖啡館，自23日起推出國際咖啡日優惠券組，以「全家」會員點數3000點加價169元起即可獲得。

全台北中南知名咖啡館，包含由國外旅遊網站Big 7 Travel評鑑「台灣最棒的25間咖啡店」中位於台北的「RUFOUS COFFEE」以及位於台中的「The Factory Mojocoffee」、「Coffee Stopover」，另外還有在台南擁有高人氣的「一街咖啡」、高雄在地首推「神諭咖啡」等16家咖啡館。

根據國際咖啡組織統計，國人喝咖啡已成習慣，每年可喝掉28.5億杯咖啡，「全家」長期深耕專業咖啡領域，目前近3700間店舖可販售單品咖啡，且有450間販售雙單品咖啡豆，為全台最大單品連鎖咖啡店，此次國際咖啡日推出優惠券組，共有「淺嚐券」、「單品券」、「職人券」，三種共限量1,001份，使用會員點數3000點加價169元起即可獲得，贈品總價值最高達1,800元，相當43折的優惠。

(工商 )