農委會主委陳吉仲21日直斥散布國內養豬戶也可使用萊克多巴胺是「最邪惡、可惡的事」，他除重申國內絕對禁用萊克多巴胺外，也宣示，對散佈假訊息，不會有任何的妥協，每一件都會達到檢警單位查辦，「會全力捍衛國內養豬戶的權益」。

陳吉仲21日舉行「因應中秋節加強非洲豬瘟防疫措施會議」記者會後接受媒體訪問時，做了上述表示。他也針對科學人雜誌的報導的爭議提出說明指出，科學人雜誌中有關「使用萊劑可增加收益又環保」字眼，絕非農委會提供的資訊，農委會提供的資訊皆為相關專業的資料，同時刊載廣告的目的與重點在「國內禁用萊克多巴胺」。

陳吉仲說，會在科學人雜誌刊登廣告，是因為坊間有太多打擊國內養豬戶的假訊息，面對莫名奇妙的攻擊，已經嚴重影響到國內養豬戶及消費者、也打擊到消費者國產豬肉的信心，難道農委會只能束口手無策？難道要讓國內養豬戶受到不實假訊息打擊嗎？

陳吉仲拉高聲調說，散佈不實假訊息是「最邪惡、可惡的事」，農委會絕對無法接受，若再有散佈不實假訊，不會有任何妥協，每一件都會送到檢警單位查辦。

陳吉仲最後再次強調，國內禁用萊克多胺，絕對是執行到底，也會全力悍衛國內養豬會權益。

(工商 )