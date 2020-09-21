雜誌《科學人》日前刊登農委會廣告，聲稱「國內仍禁用萊克多巴胺，是因為萊豬不好吃，但加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，引發讀者不滿。對此，國民黨立委葉毓蘭今(21)日怒轟農委會主委陳吉仲，過去的反美豬大將，如今面不改色擔任「洗腦大將」，風骨蕩然無存。

葉毓蘭表示，《科學人》雜誌是他多年來最喜歡的科普雜誌，居然在業配的誘惑下，說了這麼多違反科學的謊言，而幕後的詐騙首腦就是農委會；他批評，農委會拿著納稅人的血汗錢，讓《科學人》雜誌在臉書刊登有關瘦肉精規定的農委會廣告文，內容聲稱國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」。

葉毓蘭進一步痛批，大家都怕萊豬進口後有洗產地之虞，未來會連累台豬，壞了我們台灣豬的名聲，但哪裡需要洗產地，農委會直接洗腦民眾；他並質疑，到底進了萊豬，開放萊克多巴胺，為台灣帶來什麼利益?葉毓蘭嘆，在前總統馬英九執政時的反美豬大將陳吉仲教授，當年一副為了國人的健康寧死不屈，如今卻可以面不改色擔任「洗腦大將」，捍衛蔡政府的美豬進口政策，被國人看盡所謂農陣大將的學者風骨蕩然，為了洗腦無所不用其極。

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(中時新聞網)