《守護者》為艾美獎史上首部由漫畫改編而獲得大獎的作品。（摘自推特）

馬克魯法洛興奮得獎。（摘自ABC）

珍妮佛安妮斯頓驚喜與寇特妮考克絲、麗莎庫卓合體。（摘自ABC）

美國電視界年度最大盛事的第72屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，於台灣時間21日早上8點在加州洛杉磯史坦波中心舉行，其中《富家窮路》（Schitts Creek）橫掃最佳喜劇類劇集、男主、女主、劇本、導演、男配、女配共7大獎，是首位包辦該分類所有獎項的大贏家。

入圍最多26項的《守護者》（Watchmen）則最終拿下最佳迷你影集、女主角、男配角與劇本獎，同時為艾美獎史上首部由漫畫改編而獲得大獎的作品。至於「老大哥」HBO雖然在入圍總數敗給Netflix，不過最終共獲30個大獎奪寶位，退居第二的Netflix則拿下21座艾美獎。

劇情類影集最佳女主角由《蜘蛛人：返校日》的辛蒂亞（Zendaya），成為史上最年輕艾美視后，以《高校十八禁》超大尺度的演出，打敗珍妮佛安妮斯頓、奧莉薇雅柯爾曼等人，爆冷封后。24歲的辛蒂亞興奮表示：「我只想講，對年輕人而言仍然有希望！」最佳男主角則由傑瑞米史壯（Jeremy Strong）首次登上艾美視帝的寶座，他演出的《繼承之戰》（Succession）則獲最佳劇情類影集。

26歲的茱莉婭加納（Julia Garner）拿下劇情類劇集最佳女配角，從梅莉史翠普、蘿拉鄧恩、海倫娜寶漢卡特等老將之中脫穎而出，該獎也是她連續2年以《黑錢勝地》系列劇集奪獎。最佳男配角則由《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）奪得。「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）以《他是我兄弟》一人分飾兩角的精彩演技，力壓「金鋼狼」休傑克曼等對手，獲迷你影集或電視電影最佳男主角獎。

布萊德彼特今年以綜藝節目《週末夜現場》提名「喜劇類最佳特別來賓男主角」，不過最後輸給笑匠艾迪墨菲（Eddie Murphy）。他與珍妮佛安妮斯頓「昔日夫妻」在艾美獎雙雙落馬，不過珍妮佛安妮斯頓仍在頒獎時話題不斷，除了在頒獎時與主持人一起消毒信封，放火製造「笑」果外，更驚喜與《六人行》寇特妮考克絲（Courteney Cox）麗莎庫卓（Lisa Kudrow）合體。

本屆典禮由2度主持奧斯卡頒獎典禮的吉米金莫主持，不過受新冠肺炎持續肆虐北美，活動現場並不邀入圍者與特別來賓進場。製作單位以視訊連線的方式，出動將近140台SNG車，在近125個不同地點，包括10個國家、20個城市連線，同步實況播出。這是艾美獎舉辦以來最大突破的轉播方式，考驗主辦方的應變能力。

第72屆黃金時段艾美獎重要得獎名單：

●節目類

最佳劇情類影集

《繼承之戰》（Succession）

最佳喜劇類劇集

《富家窮路》（Schitts Creek）

最佳迷你影集

《守護者》（Watchmen）

最佳綜藝脫口秀

《約翰奧利佛之昔日新聞報報》（Last Week Tonight with John Oliver）

最佳實境競賽節目

《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）

●表演類

劇情類劇集最佳男主角

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》

劇情類影集最佳女主角

辛蒂亞（Zendaya）／《高校十八禁》

劇情類劇集最佳男配角

比利克魯登（Billy Crudup）／《晨間直播秀》

劇情類劇集最佳女配角

茱莉婭加納（Julia Garner）／《黑錢勝地》

喜劇類劇集最佳男主角

尤金萊維（Eugene Levy）／《富家窮路》

喜劇類劇集最佳女主角

凱薩琳奧哈拉（Catherine OHara）／《富家窮路》

喜劇類劇集最佳男配角

丹萊維（Daniel Levy）／《富家窮路》

喜劇類劇集最佳女配角

安妮墨菲（Annie Murphy）／《富家窮路》

迷你影集或電視電影最佳男主角

馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／《他是我兄弟》​​​​

​​​​迷你影集或電視電影最佳女主角

蕾吉娜金恩（Regina King）／《守護者》

迷你影集或電視電影最佳男配角

葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）／《守護者》

迷你影集或電視電影最佳女配角

烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《美國夫人》

●導演類

喜劇類影集最佳導演

丹萊維（Daniel Levy）、安德魯西維迪諾（Andrew Cividino）／《富家窮路》

戲劇類影集最佳導演

安德瑞帕雷克（Andrij Parekh）／《繼承之戰》

迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳導演

瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）／《出走布魯克林》

●編劇類

喜劇類影集最佳編劇

丹萊維（Daniel Levy）／《富家窮路》

戲劇類影集最佳編劇

傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）／《繼承之戰》

迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳編劇

戴蒙林道夫（Damon Lindelof）、科德傑佛遜（Cord Jefferson）／《守護者》

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