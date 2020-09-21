美國電視界年度最大盛事的第72屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，於台灣時間21日早上8點在加州洛杉磯史坦波中心舉行，其中《富家窮路》（Schitts Creek）橫掃最佳喜劇類劇集、男主、女主、劇本、導演、男配、女配共7大獎，是首位包辦該分類所有獎項的大贏家。
入圍最多26項的《守護者》（Watchmen）則最終拿下最佳迷你影集、女主角、男配角與劇本獎，同時為艾美獎史上首部由漫畫改編而獲得大獎的作品。至於「老大哥」HBO雖然在入圍總數敗給Netflix，不過最終共獲30個大獎奪寶位，退居第二的Netflix則拿下21座艾美獎。
劇情類影集最佳女主角由《蜘蛛人：返校日》的辛蒂亞（Zendaya），成為史上最年輕艾美視后，以《高校十八禁》超大尺度的演出，打敗珍妮佛安妮斯頓、奧莉薇雅柯爾曼等人，爆冷封后。24歲的辛蒂亞興奮表示：「我只想講，對年輕人而言仍然有希望！」最佳男主角則由傑瑞米史壯（Jeremy Strong）首次登上艾美視帝的寶座，他演出的《繼承之戰》（Succession）則獲最佳劇情類影集。
26歲的茱莉婭加納（Julia Garner）拿下劇情類劇集最佳女配角，從梅莉史翠普、蘿拉鄧恩、海倫娜寶漢卡特等老將之中脫穎而出，該獎也是她連續2年以《黑錢勝地》系列劇集奪獎。最佳男配角則由《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）奪得。「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）以《他是我兄弟》一人分飾兩角的精彩演技，力壓「金鋼狼」休傑克曼等對手，獲迷你影集或電視電影最佳男主角獎。
布萊德彼特今年以綜藝節目《週末夜現場》提名「喜劇類最佳特別來賓男主角」，不過最後輸給笑匠艾迪墨菲（Eddie Murphy）。他與珍妮佛安妮斯頓「昔日夫妻」在艾美獎雙雙落馬，不過珍妮佛安妮斯頓仍在頒獎時話題不斷，除了在頒獎時與主持人一起消毒信封，放火製造「笑」果外，更驚喜與《六人行》寇特妮考克絲（Courteney Cox）麗莎庫卓（Lisa Kudrow）合體。
本屆典禮由2度主持奧斯卡頒獎典禮的吉米金莫主持，不過受新冠肺炎持續肆虐北美，活動現場並不邀入圍者與特別來賓進場。製作單位以視訊連線的方式，出動將近140台SNG車，在近125個不同地點，包括10個國家、20個城市連線，同步實況播出。這是艾美獎舉辦以來最大突破的轉播方式，考驗主辦方的應變能力。
第72屆黃金時段艾美獎重要得獎名單：
●節目類
最佳劇情類影集
《繼承之戰》（Succession）
最佳喜劇類劇集
《富家窮路》（Schitts Creek）
最佳迷你影集
《守護者》（Watchmen）
最佳綜藝脫口秀
《約翰奧利佛之昔日新聞報報》（Last Week Tonight with John Oliver）
最佳實境競賽節目
《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）
●表演類
劇情類劇集最佳男主角
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》
劇情類影集最佳女主角
辛蒂亞（Zendaya）／《高校十八禁》
劇情類劇集最佳男配角
比利克魯登（Billy Crudup）／《晨間直播秀》
劇情類劇集最佳女配角
茱莉婭加納（Julia Garner）／《黑錢勝地》
喜劇類劇集最佳男主角
尤金萊維（Eugene Levy）／《富家窮路》
喜劇類劇集最佳女主角
凱薩琳奧哈拉（Catherine OHara）／《富家窮路》
喜劇類劇集最佳男配角
丹萊維（Daniel Levy）／《富家窮路》
喜劇類劇集最佳女配角
安妮墨菲（Annie Murphy）／《富家窮路》
迷你影集或電視電影最佳男主角
馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／《他是我兄弟》
迷你影集或電視電影最佳女主角
蕾吉娜金恩（Regina King）／《守護者》
迷你影集或電視電影最佳男配角
葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）／《守護者》
迷你影集或電視電影最佳女配角
烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《美國夫人》
●導演類
喜劇類影集最佳導演
丹萊維（Daniel Levy）、安德魯西維迪諾（Andrew Cividino）／《富家窮路》
戲劇類影集最佳導演
安德瑞帕雷克（Andrij Parekh）／《繼承之戰》
迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳導演
瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）／《出走布魯克林》
●編劇類
喜劇類影集最佳編劇
丹萊維（Daniel Levy）／《富家窮路》
戲劇類影集最佳編劇
傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）／《繼承之戰》
迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳編劇
戴蒙林道夫（Damon Lindelof）、科德傑佛遜（Cord Jefferson）／《守護者》
(中時 )
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