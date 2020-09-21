戀愛一定幸福快樂嗎？有研究顯示，嫁錯人讓女性衰老速度大幅增加，反之單身女性懂得寵愛自己，不用花錢在另一半身上，她們更能好好打理外在，也不需要整天因為對方受氣害怕，儘管有時會感到孤單，但過得更自由，現在有更多人都開始選擇單身，你有以下幾點特質嗎？說不定你也更適合單身！

・熱愛自由

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

兩人相處需要處處配合妥協，無法徹底地任性做自己，要顧慮到對方的感受，也要給足安全感，如果你是屬於時間不想被另一半綁住的人，也厭惡被對方制約，甚至是限制交友，討厭報備、喜歡想幹嘛就幹嘛，那你可能會比較適合享受單身，還沒準備好進入一段穩定的關係中。

・工作至上

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你是工作一忙起來就沒日沒夜、六親不認的人嗎？有些人把事業和夢想擺在第一位，愛情對他們來說只是附屬品，自然就會常常不小心忽略自己的伴侶，甚至會覺得愛情是浪費時間，妨礙到自己努力打拼，如果你深知自己的事業心很重，那目前還是會比較適合單身生活。

・不熱衷經營關係

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如果你總將陪伴對方當成一種責任，懶得去付出精力照顧對方、和對方進行深度談話，疏於營造生活中的小驚喜，那恭喜你還是比較適合單身，因為如果感情只有單方面付出，長期下來肯定會失衡，也就走到盡頭了，感情是麻煩的，需要付出大量心力去經營，因此如果懶惰怕麻煩，單身一定會比較快樂。

(中時新聞網)