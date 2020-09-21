雜誌《科學人》日前在臉書上刊登農委會廣告文，提到「國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃」，眾多讀者認為該言論不見科學人應有的專業，《科學人》昨（20）日緊急撤下貼文並發表道歉聲明，農委會主委今（21）日受訪時急切割，表示貼文爭議字句非農委會所提供，相關細節應請《科學人》自行說明。

陳吉仲於今日「因應中秋節加強非洲豬瘟防疫措施會議」會後記者會受訪表示，近期部分有心人士在網路上散播假消息，指國內將開放使用萊克多巴胺給豬隻使用，這已經嚴重影響國內養豬產業，農委會一直以來也都有透過下媒體廣告來做重大政策宣導釐清爭議。

陳吉仲說，有心人士透過假消息要打倒國內養豬產業令人無法接受，直言是「邪惡」「可惡」的打擊，目前已蒐集網路造謠的證據交給警調單位，警告針對惡意造謠「絕不姑息」。

他強調，農委會僅提供《科學人》政策宣導的重點資訊，如國內不會開放使用萊克多巴胺，絕對沒有提供萊克多巴胺會增加收益、環保及萊豬不好吃等字眼。

現場有媒體追問，這次農委會在《科學人》投廣告花多少預算，陳吉仲則快步離去不予回應。

(中時 )