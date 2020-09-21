黃鴻升因主動脈剝離造成血管阻塞，16日在北投住處猝逝，靈堂從19日一連3天開放到21日供親友悼念，許多好友也陸續來送小鬼最後一程，稍早摯友楊丞琳再次現身靈堂，面對媒體時表情哀戚，全程不發一語。

今天是小鬼靈堂開放供親友悼念的最後一天，楊丞琳稍早再次前往靈堂悼念小鬼，只見她戴著綠色口罩和身穿黑上衣，全程低頭且眉頭深鎖，不發一語快速步入靈堂，上週六她一結束記者會活動後，15分鐘內便驅車前往小鬼靈堂致哀，當時她身穿黑色衣服、戴口罩，在媒體團團包圍下擠進靈堂，過程中不做任何回應，當天約莫待了兩個半小時後才離去。

許孝舜表示小鬼是很棒的年輕人。（圖／吳松翰攝）

摯友許瑋甯連三天赴靈堂致意。（圖／吳松翰攝）

鍾欣凌赴靈堂悼念。（圖／吳松翰攝）

另外像是歌手李聖傑也前來悼念，離開時臉漲紅、眼眶泛紅，對於小鬼猝逝一事仍難以接受，而資深藝人許孝舜則在靈堂待了近10分鐘左右，離開時難過表示：「小鬼早走可惜，希望大家給他祝福，他是個很棒的年輕人」。

另外「華崗五人幫」的摯友許瑋甯，稍早再次現身靈堂哀悼，與小鬼生前有極好交情的她，每天都到靈堂致意，昨天更是待了將近4小時才離開，但並未接受任何訪問。

(中時新聞網)