“That was Mamba right there. Mamba Mentality.” pic.twitter.com/SjHEQ4QwLQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020

靠著「一眉哥」安東尼戴維斯投進絕殺三分球，湖人目前在西區冠軍賽取得2勝0敗領先，根據統計只要「小皇帝」詹姆斯在的球隊(含騎士、熱火與湖人)，在季後賽系列戰取得2勝0敗領先優勢，最後全都順利晉級，但湖人總教練佛格賽後仍很小心翼翼。

其實詹姆斯不只擁有所在球隊取得系列戰2比0全都晉級的傲人生涯戰績，21日更是他生涯第251場季後賽，正式追平「石佛」鄧肯並列史上第2，距離史上季後賽出賽場次最多的球員，也就是前湖人後衛費許的259場，只剩8場差距。

湖人也在21日驚險延續一項本季紀錄，那就是只要他們打完前3節位居領先優勢，湖人本季取得誇張的51勝0敗，也就代表只要湖人前3節打完居於領先，他們本季還沒有輸過1場球，儘管21日差點就要破功，多虧一眉哥挺身而出。

就算湖人闖進總冠軍賽機率大增，湖人總教練佛格仍在賽後休息室精神喊話，「這是一場經典的老派西區決賽，節奏很慢，多虧安東尼戴維斯一擊斃命，那是曼巴投籃，也是曼巴精神，但我們還有工作要做，不可驕傲自滿，繼續專注在下場比賽！」

(中時 )