新北市府與將捷建設今(21)日上午舉辦新北環狀線景平站土地開發案簽約儀式，將接續目前通車的景平站出入口，自地上6層向上興建至12層，總樓地板面積約2200坪的住商大樓，預估投資金額約3.8億元，預計1、2樓為店鋪，6樓以上為住宅，並規劃26及28坪的兩房格局房型，共67戶，預計113年啟用。

新北市副市長陳純敬指出，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益。新北環狀線除了交通利多，14座車站中有10站規畫辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站刻由投資人辦理建築設計中，板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商亦將陸續啟動，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。

陳純敬說，10站土地開發總投資達525億元，分回不動產預估可挹注捷運建設自償性經費約80億元，創造6500個就業機會，因此新北市府會加速推動，使這些效益即早實現。另以捷運場站開發做為起點，循「點－線－面」的開發層次，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

(時報資訊)